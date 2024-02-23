Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией — Finance.ua

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Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией

Энергетика
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Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией
Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией
Сегодня Украина торгует электроэнергией с Венгрией. Вчера «Укрэнерго» провело совместные аукционы на европейской платформе JAO.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу.
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«Вчера, 22 февраля, „Укрэнерго“ провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office). Это значит, что с сегодняшнего дня Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией с одной страной ЕС», — отметили в Укрэнерго.
Экспорт сегодня осуществляется в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, а также в ночные часы из Молдовы.
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Также указано, что вчера польский оператор энергосистемы по запросу «Укрэнерго» предоставлял аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии.
«Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется», — говорится в сообщении.
А из-за ощутимого потепления уровень потребления электроэнергии продолжает снижаться, указали в Укрэнерго.
В центральном регионе повреждена магистральная линия электропередачи. Обесточений нет.
По материалам:
УНН
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