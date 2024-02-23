Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией — Finance.ua

Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией Сегодня 19:14 — Энергетика

Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией

Сегодня Украина торгует электроэнергией с Венгрией. Вчера «Укрэнерго» провело совместные аукционы на европейской платформе JAO.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу.

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«Вчера, 22 февраля, „Укрэнерго“ провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office). Это значит, что с сегодняшнего дня Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией с одной страной ЕС», — отметили в Укрэнерго.

Экспорт сегодня осуществляется в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, а также в ночные часы из Молдовы.

Также указано, что вчера польский оператор энергосистемы по запросу «Укрэнерго» предоставлял аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии.

«Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется», — говорится в сообщении.

А из-за ощутимого потепления уровень потребления электроэнергии продолжает снижаться, указали в Укрэнерго.

В центральном регионе повреждена магистральная линия электропередачи. Обесточений нет.

УНН По материалам:

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