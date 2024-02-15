Расслабляться еще рано: глава «Укрэнерго» об отключениях света до конца зимы — Finance.ua
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Расслабляться еще рано: глава «Укрэнерго» об отключениях света до конца зимы

Энергетика
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Расслабляться еще рано: глава «Укрэнерго» об отключениях света до конца зимы
Расслабляться еще рано: глава «Укрэнерго» об отключениях света до конца зимы
С начала отопительного периода в Украине не применялись масштабные отключения света. Но расслабляться еще рано.
Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Украинскому радио».
«Этой зимой нам графики аварийных отключений применять не приходилось. Были локальные повреждения энергообъектов в разных регионах — в последнее время, в частности, враг очень активно атакует Днепропетровщину», — сказал он.
По его словам, подачу электричества потребителям восстанавливали достаточно быстро.
«И вообще по стране масштабных проблем действительно пока удавалось избежать», — рассказал Кудрицкий.

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В то же время руководитель «Укрэнерго» подчеркнул, что расслабляться еще рано, и напомнил о необходимости экономного потребления электроэнергии.
«Во-первых, отопительный сезон все-таки еще не завершен, еще могут быть холодные периоды, когда потребление растет и энергосистеме труднее его покрывать. А во-вторых, к сожалению, враг может атаковать энергосистему не только зимой, поэтому мы должны все быть готовы и не забывать об экономном потреблении энергоресурсов, особенно утром и вечером, когда на энергосистему есть наибольшая нагрузка», — сказал Кудрицкий.
Напомним, по оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%).
Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.
НБУ ожидает небольшой дефицит электроэнергии в Украине до конца отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается.
По материалам:
РБК-Україна
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