Украина начала серийное производство автономных самолетов, которые могут пролетать до 3100 км — Finance.ua

Украина начала серийное производство автономных самолетов, которые могут пролетать до 3100 км Сегодня 13:33 — Фондовый рынок

Компания AeroDrone успешно прошла сертификацию своих автономных самолетов и приступила к их массовому производству. Дмитрий Шимкив, партнер проекта, сообщил об этом в интервью для dev.ua.

Первая модель AeroDrone, D-80 Discovery, весит 80 кг, а вторая модель, E-300 Enterprise, весит 300 кг. Компания заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии самолетов в Вооруженные силы Украины.

Согласно Шимкиву, стоимость автономных самолетов зависит от их оснащенности и может составлять от $250 000 до $450 000. Он также отметил, что стоимость профессиональных камер, которые могут устанавливаться на самолеты, колеблется от $20 000 до $320 000.

Связь с самолетами достаточно надежна и защищена, имеет радиус 150 км и стоит от $80 000 до $120 000. Есть также системы антиджеминга, которые могут стоить более $12 500.

Автономные самолеты могут летать автономно более 1000 км, а с установкой бака объемом 350 литров расстояние может увеличиться до 3100 км. В зависимости от целей полета часть полезной нагрузки может быть использована на топливо, а часть — на груз.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.