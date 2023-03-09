Украина начала серийное производство автономных самолетов, которые могут пролетать до 3100 км — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина начала серийное производство автономных самолетов, которые могут пролетать до 3100 км

Фондовый рынок
177
Украина начала серийное производство автономных самолетов, которые могут пролетать до 3100 км
Компания AeroDrone успешно прошла сертификацию своих автономных самолетов и приступила к их массовому производству. Дмитрий Шимкив, партнер проекта, сообщил об этом в интервью для dev.ua.
Первая модель AeroDrone, D-80 Discovery, весит 80 кг, а вторая модель, E-300 Enterprise, весит 300 кг. Компания заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии самолетов в Вооруженные силы Украины.
Согласно Шимкиву, стоимость автономных самолетов зависит от их оснащенности и может составлять от $250 000 до $450 000. Он также отметил, что стоимость профессиональных камер, которые могут устанавливаться на самолеты, колеблется от $20 000 до $320 000.
Связь с самолетами достаточно надежна и защищена, имеет радиус 150 км и стоит от $80 000 до $120 000. Есть также системы антиджеминга, которые могут стоить более $12 500.
Автономные самолеты могут летать автономно более 1000 км, а с установкой бака объемом 350 литров расстояние может увеличиться до 3100 км. В зависимости от целей полета часть полезной нагрузки может быть использована на топливо, а часть — на груз.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.