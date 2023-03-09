Украина начала серийное производство автономных самолетов, которые могут пролетать до 3100 км — Finance.ua

Украина начала серийное производство автономных самолетов, которые могут пролетать до 3100 км
Компания AeroDrone успешно прошла сертификацию своих автономных самолетов и приступила к их массовому производству. Дмитрий Шимкив, партнер проекта, сообщил об этом в интервью для dev.ua.
Первая модель AeroDrone, D-80 Discovery, весит 80 кг, а вторая модель, E-300 Enterprise, весит 300 кг. Компания заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии самолетов в Вооруженные силы Украины.
Согласно Шимкиву, стоимость автономных самолетов зависит от их оснащенности и может составлять от $250 000 до $450 000. Он также отметил, что стоимость профессиональных камер, которые могут устанавливаться на самолеты, колеблется от $20 000 до $320 000.
Связь с самолетами достаточно надежна и защищена, имеет радиус 150 км и стоит от $80 000 до $120 000. Есть также системы антиджеминга, которые могут стоить более $12 500.
Автономные самолеты могут летать автономно более 1000 км, а с установкой бака объемом 350 литров расстояние может увеличиться до 3100 км. В зависимости от целей полета часть полезной нагрузки может быть использована на топливо, а часть — на груз.
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