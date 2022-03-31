Украина начала готовить подземные хранилища газа к сезону закачки — «Нафтогаз» — Finance.ua
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Украина начала готовить подземные хранилища газа к сезону закачки — «Нафтогаз»

Сегодня 07:05Энергетика
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Украина начала готовить подземные хранилища газа к сезону закачки — «Нафтогаз»Украина начала готовить подземные хранилища газа к сезону закачки — «Нафтогаз»
Компания «Укртрансгаз» приступила к подготовке подземных газохранилищ к новому сезону закачки газа.
Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в Telegram.
«Отопительный сезон 2021/22 подходит к концу. И в конце марта уктрансгазовцы начали подготовку к новому сезону закачки газа», — говорится в сообщении.
Уже три украинских подземных хранилища газа остановили отбор и вошли в нейтральный период, рассказали в компании, добавив, что в настоящее время проводятся профилактические работы и ремонты.
«Планируется, что до конца апреля в нейтральный период будут переведены все украинские ПХГ», — отметила пресс-служба.
Также сообщается, что работа двух подземных хранилищ газа остановлена из-за боевых действий — это Краснопоповское на Луганщине и Олишевское на Черниговщине. Начать профилактические работы здесь нельзя, ведь остается риск для персонала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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