Украина начала готовить подземные хранилища газа к сезону закачки — «Нафтогаз»

Сегодня 07:05 — Энергетика

Украина начала готовить подземные хранилища газа к сезону закачки — «Нафтогаз»

Компания «Укртрансгаз» приступила к подготовке подземных газохранилищ к новому сезону закачки газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в Telegram

«Отопительный сезон 2021/22 подходит к концу. И в конце марта уктрансгазовцы начали подготовку к новому сезону закачки газа», — говорится в сообщении.

Уже три украинских подземных хранилища газа остановили отбор и вошли в нейтральный период, рассказали в компании, добавив, что в настоящее время проводятся профилактические работы и ремонты.

«Планируется, что до конца апреля в нейтральный период будут переведены все украинские ПХГ», — отметила пресс-служба.

Также сообщается, что работа двух подземных хранилищ газа остановлена из-за боевых действий — это Краснопоповское на Луганщине и Олишевское на Черниговщине. Начать профилактические работы здесь нельзя, ведь остается риск для персонала.

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