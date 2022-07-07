Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию — Finance.ua

Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию в размере 50 МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные на сайте оператора объединенной сети государственной компании «Укрэнерго».

Согласно информации на сайте, Украина экспортирует в Польшу 200 МВт-час, в Молдову — 160 МВт-час, а в Румынию и Словакию по 50 МВт-час.

Таким образом, общие экспортные объемы электроэнергии составляют 460 МВт-час, при этом импорт не происходит.

По данным пресс-службы «Укрэнерго», следующей страной Евросоюза, куда Украина станет экспортировать энергоресурс, станет Венгрия.

УНІАН По материалам:

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