Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию — Finance.ua

Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию
Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию в размере 50 МВт-ч.
Об этом свидетельствуют данные на сайте оператора объединенной сети государственной компании «Укрэнерго».
Согласно информации на сайте, Украина экспортирует в Польшу 200 МВт-час, в Молдову — 160 МВт-час, а в Румынию и Словакию по 50 МВт-час.
Таким образом, общие экспортные объемы электроэнергии составляют 460 МВт-час, при этом импорт не происходит.
По данным пресс-службы «Укрэнерго», следующей страной Евросоюза, куда Украина станет экспортировать энергоресурс, станет Венгрия.
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