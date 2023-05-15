Украина начала экспорт электроэнергии по линии, не работавшей 30 лет — Finance.ua

Украина начала экспорт электроэнергии по линии, не работавшей 30 лет Сегодня 19:12 — Энергетика

Украина начала экспорт электроэнергии по линии, не работавшей 30 лет

Сегодня, 15 мая, Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в Польшу по восстановленной линии электропередачи Хмельницкой АЭС — Жешув, которая не использовалась последние 30 лет.

Как сообщает польская компания Polskie Sieci Elektroenergetyczne, мощность экспорта составляет 200 МВт. Новое межгосударственное соединение создано на базе ЛЭП, не работавшей три десятилетия. Она прошла через глубокую модернизацию, в том числе с переводом на более низкое напряжение.

Общая протяженность линии составляет 400 км, из которых более 70% приходится на территорию Украины. Инвестиции с украинской стороны составили 350 млн грн. PSE планировала вложить со своей стороны около 30 млн злотых (270 млн грн).

С 27 апреля электроэнергия поставлялась по этому интерконнектору в тестовом режиме. Теперь проходят коммерческие тендеры, организуемые PSE и «Укрэнерго». Польская сторона объявила тендер на период с 15 по 31 мая.

УНІАН По материалам:

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