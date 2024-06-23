Украина на втором месте в Центральной и Восточной Европе по количеству ИИ-компаний (инфографика) — Finance.ua

Украина на втором месте в Центральной и Восточной Европе по количеству ИИ-компаний (инфографика) 23.06.2024, 00:29

Украина на втором месте в Центральной и Восточной Европе по количеству ИИ-компаний (инфографика), Фото: freepik

В настоящее время в Украине работает более 240 компаний в сфере технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, это делает Украину второй в Центральной и Восточной Европе по количеству ИИ-компаний. Первое место занимает Польша, в которой сосредоточено более 300 таких стартапов.

В каких городах больше всего ИИ-компаний

В Украине ИИ-компании больше всего сосредоточены в Киеве (177 офисов) и во Львове (44 офиса). В Харькове, Одессе и Днепре в среднем находится 21 офис стартапа из ИИ-индустрии.

«Украина является домом для таких всемирно известных AI-стартапов, как Grammarly, Preply и People ai. С 2019 года две украинские AI-компании стали „единорогами“, а три крупнейших украинских AI-стартапа оцениваются более чем в $14.5 млрд», — написал Федоров.

Он добавил, что за последние 10 лет количество специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения выросло в 5 раз, и сейчас это 5200 профессионалов. По прогнозам главы Минцифры, их число вырастет на 330% в следующие несколько лет.

Чтобы увеличить количество специалистов, нужно перезагружать образование. Сейчас в Украине открыто 106 обучающих программ по искусственному интеллекту. Ключевой шаг для подготовки сильных специалистов — налаживание сотрудничества между университетами и AI-компаниями, чтобы студенты имели доступ к практическим знаниям и опыту", — написал Михаил Федоров.

В каких областях сосредоточено больше всего ИИ-специалистов

В своем сообщении он сослался на совместное исследование Минцифры, AI HOUSE и Roosh об экосистеме искусственного интеллекта в Украине.

В нем указано, что больше всего украинских ИИ-специалистов сосредоточены в отраслях Data Sciense и ML Engineering. Отмечается, что финансирование украинских стартапов, специализирующихся на ИИ, выросло на 35% в 2023 году.

«У сектора искусственного интеллекта в Украине есть значительный потенциал, но требуется решение ряда проблем. Среди них — продолжающийся конфликт, отсутствие консолидации на уровне бизнес-правительства или между бизнесом и другие. При этом мощная технологическая экспертиза и успешный опыт Украины в создании глобальных компаний являются неоспоримыми преимуществами будущего развития сектора искусственного интеллекта», — говорится в исследовании.

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