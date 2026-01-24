Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за ударов рф по энергетике — гендиректор ДТЭК Сегодня 11:38

Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» после месяцев российских авиаударов по энергосистеме, и любое предстоящее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, пишет Reuters.

Какая ситуация в энергетике Украины

По его словам, рф, начавшая полномасштабное вторжение почти четыре года назад, ведет кампанию «энергетического террора» с октября 2025 года, нанося удары по электростанциям и перегружая систему противовоздушной обороны.

Больше всего пострадали Киев и близлежащие регионы, а мэр столицы призвал жителей временно уехать, если есть такая возможность.

«Нам нужно энергетическое перемирие. Перемирие относительно энергетических активов. Как можно говорить о мире и (параллельно) атаковать людей, зная, что они мерзнут? Как это может происходить одновременно?» — сказал Тимченко.

Он отметил, что Украина пережила две недели температур от -15 до -20°C, а рф наносила удары по объектам транспортировки, хранения и добычи газа. россия заявляет, что бьет по военной и энергетической инфраструктуре, которая якобы используется в интересах ВСУ.

Мы близки к гуманитарной катастрофе. У людей есть электричество 3−4 часа, потом 10−15 часов — перерыв. Есть многоэтажки, которые уже неделями без тепла — сказал Тимченко.

По его словам, Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США, ведь атаки заставляют газовые, угольные и гидроэлектростанции работать ниже мощности. ДТЭК потеряла 60−70% генерирующих мощностей и понесла убытки на сотни миллионов долларов.

Сколько средств необходимо на восстановление энергетики

Тимченко оценил восстановление энергетики в $65−70 млрд, ссылаясь на оценки Всемирного банка, отметив, что во многих случаях нужны фактически новые активы.

Речь идет скорее о строительстве новой энергосистемы в Украине, чем просто реконструкцию — отметил он.

В последние дни американский управляющий активами BlackRock, по словам Тимченко, стал ключевой силой в плане США-Украины по подготовке концепции обновления.

Украина должна ускорить развитие децентрализованной генерации — в частности, новых солнечных проектов, «зеленых» энергопарков и систем накопления — ведь рассредоточенные объекты труднее поразить дронами и ракетами, подчеркнул он.

Мы не можем рассчитывать, что мирное соглашение будет подписано. Готовиться нужно уже сегодня — добавил Тимченко, призвав также накапливать критическое оборудование и усиливать ПВО.

