Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян — Finance.ua
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Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян

Вчера 16:33Казна и Политика
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Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиянУкраина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян
В Украине с начала полномасштабной войны с россией бойцы ВСУ отправили на свалку 85 тысяч тонн военной техники противника.
Такие данные обнародовал Forbes.
Если российские танки и бронетранспортеры сдать на металлолом, можно получить $45 млн.
Весь металлолом, оставленный после себя «второй армией мира», условно можно распределить на категории.
Среди них:
  • 75 тыс. т — углеродистая и нержавеющая сталь;
  • 2500 т — алюминий;
  • 1 тыс. т — медь;
  • свыше 360 т титана и магния;
  • 10 кг платины,
  • 18 кг золота;
  • 1,2 тонны серебра.
Правда, утилизация военного металлолома — это сложный процесс, требующий контроля со стороны государства.
Так, утилизация и переработка самолетов находится под контролем СБУ, поскольку некоторые компоненты имеют стратегическое значение для оборонной промышленности государства.
А утилизацией стрелкового оружия занимается Нацполиция.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: gmk.center
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