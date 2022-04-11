Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян — Finance.ua

Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян
Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян
В Украине с начала полномасштабной войны с россией бойцы ВСУ отправили на свалку 85 тысяч тонн военной техники противника.
Такие данные обнародовал Forbes.
Если российские танки и бронетранспортеры сдать на металлолом, можно получить $45 млн.
Весь металлолом, оставленный после себя «второй армией мира», условно можно распределить на категории.
Среди них:
- 75 тыс. т — углеродистая и нержавеющая сталь;
- свыше 360 т титана и магния;
Правда, утилизация военного металлолома — это сложный процесс, требующий контроля со стороны государства.
Так, утилизация и переработка самолетов находится под контролем СБУ, поскольку некоторые компоненты имеют стратегическое значение для оборонной промышленности государства.
А утилизацией стрелкового оружия занимается Нацполиция.
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