Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян — Finance.ua

Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян

Вчера 16:33 — Казна и Политика

Украина может заработать миллионы долларов на уничтоженной технике россиян

В Украине с начала полномасштабной войны с россией бойцы ВСУ отправили на свалку 85 тысяч тонн военной техники противника.

Такие данные обнародовал Forbes.

Если российские танки и бронетранспортеры сдать на металлолом, можно получить $45 млн.

Весь металлолом, оставленный после себя «второй армией мира», условно можно распределить на категории.

Среди них:

75 тыс. т — углеродистая и нержавеющая сталь;

2500 т — алюминий;

1 тыс. т — медь;

свыше 360 т титана и магния;

10 кг платины,

18 кг золота;

1,2 тонны серебра.

Правда, утилизация военного металлолома — это сложный процесс, требующий контроля со стороны государства.

Так, утилизация и переработка самолетов находится под контролем СБУ, поскольку некоторые компоненты имеют стратегическое значение для оборонной промышленности государства.

А утилизацией стрелкового оружия занимается Нацполиция.

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