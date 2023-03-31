Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год — Finance.ua

Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год Сегодня 20:44 — Энергетика

Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год

У Украины есть значительный потенциал для развития рынка биотоплива. Этому способствуют развитый аграрный сектор, разветвленная сеть магистральных и распределительных газопроводов, а также общие границы со странами-членами ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«В долгосрочной перспективе производство биометана, по нашим подсчетам, а также подсчетам профильных ассоциаций — около 8 млрд куб. метров в год. То есть, это очень перспективная отрасль, развитию которой государство уделяет значительное внимание», — отметила заместитель министра энергетики Украины Юлия Подкоморная.

Она подчеркнула, что, несмотря на войну, Министерство энергетики и правительство в целом продолжают работу в направлении развития биоэнергетики и биогазов.

В частности, в начале февраля был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве с ЕС в сферах биометана, водорода и других синтетических газов, а уже в марте заключен Меморандум о сотрудничестве по усовершенствованию межгосударственного трубопроводного сообщения между Польшей и Украиной.

«Соответствующие документы дают значительный толчок для развития отрасли и открывают возможности для тесного сотрудничества украинских производителей биометана с европейскими партнерами», — подчеркнула министр.

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