Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год — Finance.ua
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Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год

Энергетика
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Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год
Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год
У Украины есть значительный потенциал для развития рынка биотоплива. Этому способствуют развитый аграрный сектор, разветвленная сеть магистральных и распределительных газопроводов, а также общие границы со странами-членами ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«В долгосрочной перспективе производство биометана, по нашим подсчетам, а также подсчетам профильных ассоциаций — около 8 млрд куб. метров в год. То есть, это очень перспективная отрасль, развитию которой государство уделяет значительное внимание», — отметила заместитель министра энергетики Украины Юлия Подкоморная.
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Она подчеркнула, что, несмотря на войну, Министерство энергетики и правительство в целом продолжают работу в направлении развития биоэнергетики и биогазов.
В частности, в начале февраля был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве с ЕС в сферах биометана, водорода и других синтетических газов, а уже в марте заключен Меморандум о сотрудничестве по усовершенствованию межгосударственного трубопроводного сообщения между Польшей и Украиной.
«Соответствующие документы дают значительный толчок для развития отрасли и открывают возможности для тесного сотрудничества украинских производителей биометана с европейскими партнерами», — подчеркнула министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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