Украина может присоединиться к единой европейской системе роуминга — Finance.ua

Украина может присоединиться к единой европейской системе роуминга
Украина может стать частью единой зоны роуминга и платежного пространства SEPA. По крайней мере, на это рассчитывают украинские власти, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Дальнейшие шаги по интеграции Украины в Европейский Союз обсудили во время видеоразговора с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Украина рассчитывает на заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА), присоединения к системе совместного транзита NCTS, единой зоне роуминга и единой зоны платежного пространства SEPA», — говорится в сообщении главы правительства.
Это позволит украинцам и европейцам звонить по телефону без дополнительных затрат. Также жители Украины смогут пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. А присоединение к Единой зоне платежей позволит переводить деньги в евро без комиссий.
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