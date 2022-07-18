Украина может присоединиться к единой европейской системе роуминга — Finance.ua

Украина может присоединиться к единой европейской системе роуминга Сегодня 15:14

Украина может стать частью единой зоны роуминга и платежного пространства SEPA. По крайней мере, на это рассчитывают украинские власти, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Дальнейшие шаги по интеграции Украины в Европейский Союз обсудили во время видеоразговора с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Украина рассчитывает на заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА), присоединения к системе совместного транзита NCTS, единой зоне роуминга и единой зоны платежного пространства SEPA», — говорится в сообщении главы правительства.

Это позволит украинцам и европейцам звонить по телефону без дополнительных затрат. Также жители Украины смогут пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. А присоединение к Единой зоне платежей позволит переводить деньги в евро без комиссий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.