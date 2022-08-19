Украина может потерять миллионы тонн урожая зерновых из-за войны — замминистра Высоцкий Сегодня 06:16 — Аграрный рынок

Украина может потерять миллионы тонн урожая зерновых из-за войны — замминистра Высоцкий

Российские захватчики украли на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей около 650 тысяч тонн зерна в прошлом году. В отношении этих преступлений уже проводятся уголовные расследования.

В этом году на временно неподконтрольных Украине территориях потенциально может быть собрано до 10 млн тонн сельхозпродукции. И новый урожай тоже под угрозой. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире марафона FreeДом на телеканале UA.

Наибольшую часть нового урожая, о котором идет речь, по словам Высоцкого, составляет пшеница.

«Продолжаются уголовные расследования по факту кражи около 650 тыс. тонн зерна урожая прошлого года. Если посмотрим, что потенциально может быть собрано в этом году, — это около 10 млн тонн. Потому что меньше площадей было засеяно весной этого года, поскольку уже была российская оккупация. Но все равно это большое значение, и наибольшую часть составляет пшеница, которая является продовольственным товаром и ценна для потребления, экспорта и многих других целей. Поэтому в целом действительно угроза, которая исчисляется миллионами тонн площади посева озимых культур в прошлом году и того, что было посеяно весной — до 10 млн тонн урожая», — пояснил замминистра.

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Кроме того, площади полей, которые умышленно сожжены оккупантами и продолжают уничтожаться, уже достигают 10 тыс. гектаров, дополнил Высоцкий. А это также огромный ущерб для сельского хозяйства.

«Если мы оценим умышленно сожженные и уничтожаемые площади, их количество уже достигает 10 тыс. гектаров. С этих площадей потенциально могло быть собрано не менее 40 тыс. тонн продукции. И эту продукцию можно перевести в деньги. Это около 400 млн гривен. Поэтому да, есть факты, которые можно расценивать не просто как ограбление, а как уничтожение через поджог. В первую очередь — пшеницы», — подчеркнул замминистра.

Он отметил, что большинство случаев и краж, и поджогов однозначно фиксируется.

«Мы обращаемся, в частности, к фермерам на этих территориях, чтобы они фиксировали. Говорим, что ведутся уголовные дела с осмотром прокуратуры, СБУ и других служб. В частности, поджог аналогично фиксируется и сотрудниками ГСЧС, и непосредственно правоохранительными органами. Однозначно все это добавляется и будет дальше, в случае повторения, добавляться в общее международное дело, где Украина потребует компенсации этих потерь через репарации и замороженные активы российской федерации в других странах», — сообщил Высоцкий.

Замминистра также отметил, что с каждым днем ​​аграриям с оккупированных территорий все труднее передавать информацию. Это ведь риск для их жизни.

«Многие фермеры были вынуждены эмигрировать. Поэтому подвести какие-то промежуточные итоги кражи нового урожая, который как раз заканчивают убирать, мы сможем только через несколько недель», — дополнил он.

uatv По материалам:

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