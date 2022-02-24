Украина может получить $700 миллионов от МВФ в марте – Гетманцев — Finance.ua
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Украина может получить $700 миллионов от МВФ в марте – Гетманцев

Сегодня 09:34Казна и Политика
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Украина может получить $700 миллионов от МВФ в марте – Гетманцев
Украина уже в марте этого года может получить транш от Международного валютного фонда в размере 700 млн долларов в случае успешной работы миссии МВФ, начавшейся 23 февраля.
Такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Мы ожидаем положительных результатов миссии и получения очередного транша в размере 700 миллионов долларов. Несмотря на ситуацию в стране, она приступила к работе. Я ожидаю, что если миссия будет иметь положительный результат, то уже в марте получим транш», — рассказал он.
Гетманцев убежден, что начало работы миссии Международного валютного фонда — это хороший «сигнал о стабильности, несмотря на все обстоятельства, которые имеют место в Украине».
23 февраля 2022 года миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для обсуждения второго пересмотра поддерживаемой МВФ программы.
Ранее в Фонде заявили, что следят за развитием ситуации в Украине и планируют провести второй пересмотр программы кредитования stand-by в первом квартале этого года.
В июне 2020 года МВФ запустил программу кредитования Украины, предполагавшую выделение 5 млрд долларов; она рассчитана на 18 месяцев. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов был предоставлен сразу.
В ноябре прошлого года Исполнительный совет МВФ продлил срок действия программы до конца июня этого года. Тогда же было принято решение о выделении второго транша в размере около 700 млн долларов.
По материалам: Укрінформ
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