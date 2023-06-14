Украина может полностью легализовать криптовалюты с 2024 года: какие налоги будут платить инвесторы — Finance.ua

Украина может полностью легализовать криптовалюты с 2024 года: какие налоги будут платить инвесторы Сегодня 14:30 — Криптовалюта

Украина может полностью легализовать криптовалюты с 2024 года: какие налоги будут платить инвесторы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и изменения в закон о виртуальных активах. Проект, предусматривающий регулирование и введение налогов, может быть принят этой осенью.

Об этом пишет «Forbes Украина».

«Надеюсь, закон будет принят в сентябре, а заработает он уже с 2024-го», — говорит член НКЦБФР Юрий Бойко.

Какие будут налоги

Регулятор предлагает ввести ставку налога в 18% инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%.

Налоги будут платить только те инвесторы, которые получают прибыль и владеют активами до 365 дней.

То есть, если виртуальный актив был куплен, например, за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то будет облагаться налогом разница — 1000 грн.

Также проект предлагает следующее:

регуляторами рынка станут Национальный банк и НКЦБФР;

виртуальные активы будут делиться на три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы;

для выпуска токенов с привязкой к активам на торгах эмитент должен быть авторизован в НКЦБФР как юридическое лицо.

Когда закон примут, обращение виртуальных активов в Украине будет полностью регулируемым, криптовалюты будут легализованы, добавил Бойко.

УБР По материалам:

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