Украина может полностью легализовать криптовалюты с 2024 года: какие налоги будут платить инвесторы — Finance.ua
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Украина может полностью легализовать криптовалюты с 2024 года: какие налоги будут платить инвесторы

Криптовалюта
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Украина может полностью легализовать криптовалюты с 2024 года: какие налоги будут платить инвесторы
Украина может полностью легализовать криптовалюты с 2024 года: какие налоги будут платить инвесторы
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и изменения в закон о виртуальных активах. Проект, предусматривающий регулирование и введение налогов, может быть принят этой осенью.
Об этом пишет «Forbes Украина».
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«Надеюсь, закон будет принят в сентябре, а заработает он уже с 2024-го», — говорит член НКЦБФР Юрий Бойко.

Какие будут налоги

Регулятор предлагает ввести ставку налога в 18% инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%.
Налоги будут платить только те инвесторы, которые получают прибыль и владеют активами до 365 дней.
То есть, если виртуальный актив был куплен, например, за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то будет облагаться налогом разница — 1000 грн.

Также проект предлагает следующее:

  • регуляторами рынка станут Национальный банк и НКЦБФР;
  • виртуальные активы будут делиться на три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы;
  • для выпуска токенов с привязкой к активам на торгах эмитент должен быть авторизован в НКЦБФР как юридическое лицо.
Когда закон примут, обращение виртуальных активов в Украине будет полностью регулируемым, криптовалюты будут легализованы, добавил Бойко.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
УБР
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