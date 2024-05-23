Украина летом планирует выставить на первые аукционы аренду 109 тыс. га. — Finance.ua
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Украина летом планирует выставить на первые аукционы аренду 109 тыс. га.

Аграрный рынок
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Украина летом планирует выставить на первые аукционы аренду 109 тыс. га.
Украина летом планирует выставить на первые аукционы аренду 109 тыс. га.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) планирует этим летом провести первые аукционы по сдаче в аренду находящихся под его управлением сельскохозяйственных земель, сообщила начальница управления евроинтеграции и международного сотрудничества Олеся Мызина.
«Государственные сельскохозяйственные земли будут сдавать в аренду отечественным и международным инвесторам. В зависимости от использования земли срок аренды будет составлять 14 или 25 лет», — сказала она на втором люксембургско-украинском бизнес-форуме «Быстрое восстановление Украины», организованном LUCC в Люксембурге.
Мызина уточнила, что всего у государства более 800 тыс. га земель, под управлением ФГИ находятся 386 тыс. га сельхозземель, из которых на аукционы первого пула запланировано выставить 109 тыс. га.
Среди других интересных активов, кроме 19 объектов крупной приватизации, представитель фонда выделила хлебоприемные предприятия, значительное количество объектов по всей Украине для проектов brownfield, имеющих большой потенциал для инвестиций, поскольку имеют всю необходимую инфраструктуру.
Начальник управления добавила, что в июне-июле на продажу будут выставлены отели «Украина» и «Казацкий», расположенные в самом центре Киева.
«Мы рассчитываем на инвестиционные фонды, девелоперов, которым будут интересны такие активы. Они могли бы приобрести эти отели и, например, обеспечить им сотрудничество в известных гостиничных сетях», — отметила представитель ФГИ.
По ее словам, интересные объекты есть и среди национализированных активов, например предприятие по производству газобетона «Аэрок».
«Каждый доллар США, получаемый от приватизации, приносит в экономику Украины еще четыре доллара США за счет создания рабочих мест, за счет модернизации имеющихся мощностей или новых технологий, и именно поэтому приватизация является одним из эффективных способов инвестирования в украинскую экономику», — подытожила Мызина.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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