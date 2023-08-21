Украина изменила мировой рынок горючего, — эксперт Сегодня 08:35 — Энергетика

Украина изменила мировой рынок горючего, — эксперт

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн объяснил, как Украина изменила расстановку сил на мировом рынке горючего, когда добилась санкций против российской нефтяной отрасли.

По его словам , традиционные поставщики нефтепродуктов в Африку, Азию, Южную Америку вытесняются российским «подсанкционным» горючим, которое продается с большим дисконтом, и вынуждены искать новые рынки сбыта. Поэтому рынок топлива в Европе и Украине существенно диверсифицируется. Сюда попадают американские нефтепродукты и горючее из Персидского залива. Впрочем, большую часть составляет и горючее из Индии, которая скупает дешевую российскую нефть, получает на НПЗ продукт с низкой себестоимостью и поэтому имеет длинное «логистическое плечо».

Куюн считает, что этим поставщикам экономически интереснее везти продукт в далекую Европу, чем продавать по дешевке в своем регионе. Один из таких новых маршрутов — из Кувейта в польский Щецин, где находится терминал украинской компании UPG.

«Украина испытывает глобальные трансформации как никто другой. По большому счету мы и инициировали изменение глобальных энергетических потоков, когда добились санкций против врага», — сказал эксперт.

В настоящее время Украина получает горючее из более чем 20 стран:

Бельгия, Болгария, Польша, Греция, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Кувейт, Литва, Нидерланды, Германия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Словакия, Венгрия, Румыния, Турция, Туркменистан, Финляндия, Швеция.

«Мы первыми доказали, что без российского горючего можно жить, а сейчас в этом убеждается Европа и мир», — добавил он.

Из-за военной агрессии россии против Украины, беларусь, которая до 2022 года почти весь экспортный ресурс продавала в Украине и зарабатывала примерно 900 долларов за тонну, сейчас получает не более 350−400 долларов за тонну. Союзники кремлевского режима вынуждены отправлять свой товар через российские порты в Саудовскую Аравию и другие «недалекие» пункты или по железной дороге в Среднюю Азию.

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Аналогичные проблемы и у россиян. По данным эксперта, в последние месяцы они наращивают поставки дизтоплива в Бразилию — за 15 тысяч километров морским транспортом. И там, в Бразилии, чтобы купить лояльность местных властей, еще вынуждены давать дисконт на рынок.

«Это все приводит к потерям агрессора и именно на это нацелены санкции», — объяснил Куюн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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