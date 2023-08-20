Тяжелая зима для Украины: эксперт озвучил худший сценарий — Finance.ua

Тяжелая зима для Украины: эксперт озвучил худший сценарий Сегодня 21:10 — Энергетика

Тяжелая зима для Украины: эксперт озвучил худший сценарий

Эта зима может оказаться тяжелее для украинской энергосистемы, чем прошлая. Такое мнение высказал эксперт Олег Жданов.

По его словам, ситуацию усугубляет то, что российские захватчики уже разрушили достаточно большую часть энергосистемы Украины. Кроме того, теперь для создания блэкаута оккупантам понадобится меньше ракет.

«Мы до сегодняшнего дня тянем всю нашу энергетику на старой советской системе, которая предусматривала дубляж всего. В любой трансформаторной будке есть что? Два трансформатора. И даже когда-то была норма, что совокупная нагрузка на них не должна превышать мощность одного — оба можно было грузить не более чем на 50%, чтобы мощности перекидывались с одного на другой в случае аварии», — пояснил Жданов.

Эксперт утверждает, что Украина постепенно повышала эту планку, сейчас они «гудят на полную катушку». «Мы пытаемся это восстановить, не успеваем. Тянем жизнедеятельность энергосистемы на уцелевшей второй половине. За счет дубляжа мы прошли прошлую зиму с минимальными блэкаутами. Сегодня достаточно выбить любую силовую подстанцию ​​и у нас начнутся проблемы. Подача электроэнергии будет возможна только после ее восстановления. Не методом переброски мощностей, а уже методом восстановления самих элементов энергосистемы», — добавил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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