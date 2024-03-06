Украина испытает экономический удар в 2026 году, когда начнет действовать эконалог ЕС, — Politico Сегодня 20:41

Европейский экологический налог СВАМ в 2026 году обойдется украинским производителям в миллионы, если не будут проведены быстрые изменения. Но у Украины есть шанс отсрочить его введение, если предпримет неотложные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico

«В то время как ЕС обещает финансировать военные усилия Украины, сколько бы времени это ни продолжалось, он также настойчиво продвигает новый закон, который в нынешнем виде может истощить изможденную войной украинскую экономику. Речь идет о налоге, который ЕС планирует ввести на целый ряд продукции углеродоемкого импорта, в том числе на железо и сталь», — указывает издание.

С тех пор как началось полномасштабное вторжение россии, Украина, которая и так зависела от экспорта в ЕС, стала еще более привязана к поставкам своей продукции в Европу, поскольку черноморские торговые пути были закрыты из-за военной опасности. В результате Украина испытывает серьезный экономический удар в 2026 году, когда CBAM начнет действовать, акцентирует издание: страна может потерять $1,4 млрд.

«Однако, в законе о СВАМ есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах — или стихийном бедствии — для исключительных обстоятельств, и война и военные действия подпадают под эту категорию. Но Брюссель не дал четких сигналов, что предложит Киеву исключение из-под действия механизма», — говорится в статье.

Если бы налог на выбросы углерода в ЕС вступил в силу сегодня, говорят опрошенные эксперты, это привело бы к падению экспорта в пределах 1,4 млн тонн чугуна, что эквивалентно потерям в размере $600 млн.

Экспорт полуфабрикатов также упал бы на 1,3 млн тонн, что в сумме составило бы $640 млн недополученного дохода.

«Украина будет поставлена ​​на колени», — предупредил Йожеф Ксапо, директор по технологиям и стратегии «АрселорМиттал Кривой Рог».

«ЕС, конечно, не заинтересован в уничтожении украинской экономики, совсем наоборот. Отчасти из-за этого нормы по СВАМ содержат положение о форс-мажорных обстоятельствах, которое позволяет ЕС делать исключения. Мохаммед Шахим, евродепутат от Нидерландов, возглавляющий работу профильного комитета парламента, сказал, что участники переговоров считают эту формулировку «украинским кейсом», — добавляет издание.

В свою очередь Сагатом Саха, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, удивлен, что ситуация с налогом на выбросы углерода не рассматривается как насущная проблема.

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