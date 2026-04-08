Украина интегрирует рынок электрической энергии во внутренний энергетический рынок Сегодня 12:12 — Энергетика

Украина интегрирует рынок электрической энергии во внутренний энергетический рынок

7 апреля ВР приняла Закон об имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышении безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики № 12087-д.

Документ направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза.

Что предусматривает:

создание правовых основ для объединения рынков (market coupling) «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли (чтобы торговля электроэнергией происходила согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день);

имплементацию европейской модели готовности к рискам в электроэнергетике и внедрение механизмов обеспечения мощности;

урегулирование взаимодействия между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией;

развитие новых гибких инструментов рынка, в частности деятельности по агрегации и управлению спросом (появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением, в частности объединять небольшие источники энергии (агрегация) и контролировать, когда и сколько потребители используют электроэнергию);

усиление роли потребителей через развитие публичных энергетических объединений и института активного потребителя.

Безопасность поставок:

вводятся планы готовности к рискам;

усиливается координация с региональными центрами;

обеспечивается соответствие требованиям ENTSO-E (украинская энергосистема будет работать по стандартам и правилам европейской сети передачи электроэнергии (ENTSO-E) для обеспечения безопасности и совместимости со странами ЕС).

«В условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру этот Закон существенно усиливает энергетическую безопасность государства. Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это значит, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы», — сказал заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

Принятие Закона станет важным шагом в процессе синхронизации национального законодательства в сфере энергетики с правом Европейского Союза, будет способствовать повышению энергетической безопасности государства, развитию конкурентной среды на рынке электрической энергии и участию Украины в европейских энергетических рынках.

