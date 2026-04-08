0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина интегрирует рынок электрической энергии во внутренний энергетический рынок

Украина интегрирует рынок электрической энергии во внутренний энергетический рынок
Украина интегрирует рынок электрической энергии во внутренний энергетический рынок
7 апреля ВР приняла Закон об имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышении безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики № 12087-д.
Документ направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза.

Что предусматривает:

  • создание правовых основ для объединения рынков (market coupling) «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли (чтобы торговля электроэнергией происходила согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день);
  • имплементацию европейской модели готовности к рискам в электроэнергетике и внедрение механизмов обеспечения мощности;
  • урегулирование взаимодействия между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией;
  • развитие новых гибких инструментов рынка, в частности деятельности по агрегации и управлению спросом (появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением, в частности объединять небольшие источники энергии (агрегация) и контролировать, когда и сколько потребители используют электроэнергию);
  • усиление роли потребителей через развитие публичных энергетических объединений и института активного потребителя.

Безопасность поставок:

  • вводятся планы готовности к рискам;
  • усиливается координация с региональными центрами;
  • обеспечивается соответствие требованиям ENTSO-E (украинская энергосистема будет работать по стандартам и правилам европейской сети передачи электроэнергии (ENTSO-E) для обеспечения безопасности и совместимости со странами ЕС).
«В условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру этот Закон существенно усиливает энергетическую безопасность государства. Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это значит, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы», — сказал заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.
Принятие Закона станет важным шагом в процессе синхронизации национального законодательства в сфере энергетики с правом Европейского Союза, будет способствовать повышению энергетической безопасности государства, развитию конкурентной среды на рынке электрической энергии и участию Украины в европейских энергетических рынках.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
