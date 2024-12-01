Украина импортировала сыров на 171 млн долл. — Finance.ua

Украина импортировала сыров на 171 млн долл.
С января по октябрь 2024 года Украина импортировала на 6,6% больше сыров, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт за 10 месяцев 2024 года составил 28,9 тысяч тонн.
Экспорт украинских сыров за январь-октябрь 2024 года составил 10 100 тонн. Эти показатели на 40,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев составил 43,7 миллиона долларов, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2023 года.
Крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-октябре 2024 года были:
- Молдова (33,1%),
- Казахстан (30,2%),
- Германия (9,3%).
Импорт сыров в Украину вырос на 6,6% до 28 900 тонн, что в деньгах составляет до 171,1 миллиона долларов.
Сыры импортировали в Украину преимущественно из:
- Польши (39,6%),
- Германии (20,1%),
- Нидерландов (9%).
Соответственно, в 2024 году Украина увеличила не только импорт сыра, но и нарастила экспорт, удерживая важные рынки сбыта.
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