Украина импортировала сыров на 171 млн долл. — Finance.ua
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Украина импортировала сыров на 171 млн долл.

Казна и Политика
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Украина импортировала сыров на 171 млн долл.
Украина импортировала сыров на 171 млн долл.
С января по октябрь 2024 года Украина импортировала на 6,6% больше сыров, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт за 10 месяцев 2024 года составил 28,9 тысяч тонн.
Экспорт украинских сыров за январь-октябрь 2024 года составил 10 100 тонн. Эти показатели на 40,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев составил 43,7 миллиона долларов, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2023 года.
Крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-октябре 2024 года были:
  • Молдова (33,1%),
  • Казахстан (30,2%),
  • Германия (9,3%).
Импорт сыров в Украину вырос на 6,6% до 28 900 тонн, что в деньгах составляет до 171,1 миллиона долларов.
Сыры импортировали в Украину преимущественно из:
  • Польши (39,6%),
  • Германии (20,1%),
  • Нидерландов (9%).
Соответственно, в 2024 году Украина увеличила не только импорт сыра, но и нарастила экспорт, удерживая важные рынки сбыта.
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По материалам:
agronews
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