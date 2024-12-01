Украина импортировала сыров на 171 млн долл. — Finance.ua

Украина импортировала сыров на 171 млн долл. Сегодня 06:49 — Казна и Политика

Украина импортировала сыров на 171 млн долл.

С января по октябрь 2024 года Украина импортировала на 6,6% больше сыров, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт за 10 месяцев 2024 года составил 28,9 тысяч тонн.

Экспорт украинских сыров за январь-октябрь 2024 года составил 10 100 тонн. Эти показатели на 40,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев составил 43,7 миллиона долларов, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-октябре 2024 года были:

Молдова (33,1%),

Казахстан (30,2%),

Германия (9,3%).

Импорт сыров в Украину вырос на 6,6% до 28 900 тонн, что в деньгах составляет до 171,1 миллиона долларов.

Сыры импортировали в Украину преимущественно из:

Польши (39,6%),

Германии (20,1%),

Нидерландов (9%).

Соответственно, в 2024 году Украина увеличила не только импорт сыра, но и нарастила экспорт, удерживая важные рынки сбыта.

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agronews По материалам:

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