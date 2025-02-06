Украина имеет нулевые шансы вернуть ядерное оружие, — спецпредставитель Трампа — Finance.ua
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Украина имеет нулевые шансы вернуть ядерное оружие, — спецпредставитель Трампа

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У Украины нет реальных шансов восстановить свой ядерный статус.
Об этом в интервью Fox News заявил спецпредставитель президента США по делам Украины и россии Кит Келлог.
На днях украинский президент Владимир Зеленский повторил ранее озвученное им мнение, что для надежного сдерживания россии от нового нападения Украине нужно либо стать членом НАТО, либо получить ядерное оружие. По просьбе журналиста прокомментировать этот месседж Келлог высказался категорично.
«Шанс того, что они вернут свое ядерное оружие, находится где-то между минимальным и нулевым. Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет», — заявил он журналисту.
Келлог отметил, что возвращение Украине ядерного оружия не является тем, с чего следует начинать попытки положить конец российско-украинской войне.
«Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на последствия или потенциал», — сказал он.
Спецпредставитель Трампа отказался раскрывать конкретные намерения относительно того, как новая президентская администрация США планирует положить конец войне. Сначала он намерен провести переговоры с руководством Украины и рф, а также европейскими лидерами.
«Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой резни, вы должны убедиться, что чувствуете всех участников игры. Как только мы проведем эти личные дискуссии, тогда вы действительно сможете работать… над уступками», — заверил Келлог.
По материалам:
УНІАН
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