Украина и Великобритания заключают Соглашение о цифровой торговле — Finance.ua
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Украина и Великобритания заключают Соглашение о цифровой торговле

Казна и Политика
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Украина и Великобритания заключают Соглашение о цифровой торговле
Украина и Великобритания заключают Соглашение о цифровой торговле
30 ноября 2022 года первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр международной торговли Великобритании Кэми Баденох договорились о заключении Соглашения о цифровой торговле.
Об этом сообщила пресс-служба Миннекоминики.
Стороны ожидают, что Соглашение даст поддержку экономике Украины в условиях полномасштабного вторжения рф и заложит основы для дальнейшего успешного послевоенного восстановления.
Кроме того, цифровая торговля особенно важна в текущих условиях, когда военные действия и разрушение инфраструктуры значительно усложняют физическую торговлю.
Ранее весной стороны уже договорились об отмене всех тарифов и квот во взаимной торговле, а впоследствии также согласовали упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок.
Таким образом, Соглашением о цифровой торговле страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.
Кроме того, существует критическая потребность в том, чтобы люди могли использовать цифровые решения для идентификации личности, несмотря на утрату важной документации или пересечения границы. Соглашение также определяет рамки для сотрудничества Великобритании и Украины относительно соответствия между системами цифровой идентификации двух стран.
Соглашение охватит все современные сферы экономики и общественной жизни — цифровые торговые системы, свободный обмен данными, защиту потребителей, открытые цифровые рынки, финансовые услуги, техническое сотрудничество.
В частности, Соглашение предусматривает:
  • неприменение пошлин (но свободу налогообложения) в цифровой торговле;
  • поддержание общей законодательной рамки для электронных транзакций, заключение контрактов электронным способом, электронной идентификации, безбумажной торговли, защиты персональной информации и т.п.
В Минэкономики подчеркнули, что в настоящее время более двух третей британских экспортных услуг в Украине уже предоставляются в цифровом виде. В дальнейшем будет создано единое окно для трейдеров и государственных органов, ожидается рост торговли услугами и введение надлежащей защиты персональных данных. Также улучшится доступ к публичным ресурсам двух стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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