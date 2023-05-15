Украина и Великобритания усилят сотрудничество для более быстрого энергетического перехода — Finance.ua

Украина и Великобритания усилят сотрудничество для более быстрого энергетического перехода Сегодня 12:31 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков провел онлайн-встречу с представителями Министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности (Net Zero) Великобритании и Посольства Великобритании в Украине.

В ходе встречи стороны обсудили расширение партнерства между странами в сфере зеленой энергетики, в частности, в рамках действующего инструмента — Координационной группы по предоставлению помощи энергосектору Украины G7+.

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«Электроэнергия будет самым эффективным энергоносителем для экономики без выбросов. Будущее нашей страны — за чистой ядерной и возобновляемой энергетикой. Зеленая трансформация может быть успешной, если будет привлечено достаточно частного капитала, поэтому сейчас важно активно коммуницировать планы по восстановлению и реформированию сектора. Конечно, необходима мощная государственная поддержка, доступность финансирования, гарантий и технологий», — отметил Ярослав Демченков.

Участники встречи обсудили планы роста установленной мощности ветро- и солнечной генерации, реализации проектов по производству зеленого водорода и локализации в Украине производства необходимого оборудования. У Украины есть планы к 2050 году увеличить долю возобновляемой генерации в общем энергомиксе до 50%.

«До 2050 года большая часть мировой электроэнергии будет производиться из возобновляемых источников, и Украина не будет исключением. Современная трансформированная энергетическая система - это ключ к достижению наших климатических целей и превращению Украины в энергетический хаб Европы. Такой рост ВИЭ станет толчком для развития других секторов экономики», — подытожил замминистра.

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