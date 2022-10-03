Украина и Турция налаживают совместное производство авиадвигателей — Зеленский Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Украина и Турция налаживают совместное производство авиадвигателей.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Зеленский напомнил, что сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с украинской делегацией посетил мощности компании «Байкар», производящей в том числе беспилотники Bayraktar.

Президент добавил, что от имени всех украинцев Ермак поблагодарил руководителей компании и вручил председателю Совета директоров Сельчуку Байрактару орден «За заслуги», которым тот был отмечен к годовщине Независимости Украины.

«Однако и эта встреча — не символическая, она вполне практическая. Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании „Байкар“, а также совместному производству авиадвигателей. Обязательно реализуем и эти проекты», — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности.

В ноябре 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские предприятия подписали два соглашения с турецкой компанией Baykar Makina о поставках двигателей к беспилотникам.

УНІАН По материалам:

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