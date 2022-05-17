Украина и Польша упростили условия перевозки украинской агропродукции через границу — Finance.ua
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Украина и Польша упростили условия перевозки украинской агропродукции через границу

Сегодня 16:55Казна и Политика
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Генрик Ковальчик подписали совместное заявление, зафиксировавшее результаты переговоров сторон по упрощению экспорта украинских зерновых.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что в совместном заявлении стороны зафиксировали, в частности, пересмотр польской стороной требований к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины, а также обеспечение возможности транзита зерновых на пограничных инспекционных постах Верхрата — Рава Русская, Медика — Шегини, Кросьценко — Смильница. Вместе с тем, согласно подписанному документу, Польша должна обеспечить увеличение количества польских ветеринарных инспекторов на назначенных пограничных инспекционных постах до 19 человек, а также работу польских инспекторов в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах.
«Меры, предусмотренные заявлением, позволят значительно упростить пересечение границы наших грузов с зерновыми и, соответственно, ускорит и увеличит объемы экспорта, что является приоритетом в работе Минагрополитики в настоящее время», — отметил Сольский.
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«На встрече особое внимание было уделено решению вопроса транзита через Польшу украинских товаров животного происхождения категорий, которые не авторизованы в соответствии с требованиями ЕС (свинина, говядина, баранина, ряд товаров аквакультуры и т.п.). Компетентные органы должны наработать механизм безопасного и эффективного контроля за транзитом таких грузов, а также получить согласование Европейской Комиссии», — добавили в Минагрополитики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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