Украина и Польша согласовали упрощение транзита зерна — Finance.ua

Украина и Польша согласовали упрощение транзита зерна Сегодня 21:27 — Казна и Политика

Украина и Польша введут новые процедуры транзита украинского зерна. Изменения призваны упростить перевозку агропродукции через границу, пишет usm

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик встретился с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, сообщает RMF24.

По словам Ковальчика, встреча касалась транспортировки украинских зерновых через польскую территорию.

«Мы пришли к выводам, которые, с одной стороны, упростят транспортировку через границу, а с другой стороны, дадут полное ощущение продовольственной безопасности в стране», — сказал министр сельского хозяйства Польши.

Он заверил, что все продукты, которые перевозятся из Украины в Польшу, будут и в дальнейшем подлежать очень строгому фитосанитарному контролю.

«Мы хотим, чтобы польские пищевые продукты, а также корма были полностью защищены», — заявил он.

Ковальчик также анонсировал новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу. «Мы также хотим ввести гарантии, но без необходимости полного фитосанитарного контроля для продуктов, которые будут перевозиться из Украины транзитом. Здесь мы договорились о двух путях в зависимости от вида транспорта», — отметил министр.

Как пояснил Ковальчик, в случае железнодорожных перевозок перевозчик обязан будет обезопасить, опломбировать вагоны до момента перегрузки. Проверки будет производить Национальная налоговая администрация. Также потребуется «очень четкое указание места назначения» груза. Ковальчик добавил, что аналогичные процедуры будут применены и к колесному транспорту.

По его словам, ожидается, что новые решения позволят улучшить пограничное оформление транзита зерна.

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