Украина и ОАЭ запустили зону свободной торговли Сегодня 13:25 — Казна и Политика

Украинские производители получили беспошлинный доступ на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.

С 1 июля 2026 года официально вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами обеих стран, полностью отменяющее торговые пошлины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Исторический документ был подписан еще 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и впоследствии ратифицирован Законом Украины от 26 февраля 2026 № 4802-IX.

Цель

Главной целью соглашения является создание полноценной зоны свободной торговли между государствами посредством взаимной отмены пошлин на товары и услуги.

Для украинских компаний это означает получение преференциального доступа к богатому и перспективному рынку Ближнего Востока, что позволит значительно расширить географию экспорта и увеличить валютные поступления в страну.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.