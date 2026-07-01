Украина и ОАЭ запустили зону свободной торговли
Украинские производители получили беспошлинный доступ на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.
С 1 июля 2026 года официально вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами обеих стран, полностью отменяющее торговые пошлины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Исторический документ был подписан еще 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и впоследствии ратифицирован Законом Украины от 26 февраля 2026 № 4802-IX.
Цель
Главной целью соглашения является создание полноценной зоны свободной торговли между государствами посредством взаимной отмены пошлин на товары и услуги.
Для украинских компаний это означает получение преференциального доступа к богатому и перспективному рынку Ближнего Востока, что позволит значительно расширить географию экспорта и увеличить валютные поступления в страну.
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