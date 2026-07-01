0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и ОАЭ запустили зону свободной торговли

Казна и Политика
26
Украинские производители получили беспошлинный доступ на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.
С 1 июля 2026 года официально вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами обеих стран, полностью отменяющее торговые пошлины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Исторический документ был подписан еще 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и впоследствии ратифицирован Законом Украины от 26 февраля 2026 № 4802-IX.

Цель

Главной целью соглашения является создание полноценной зоны свободной торговли между государствами посредством взаимной отмены пошлин на товары и услуги.
Для украинских компаний это означает получение преференциального доступа к богатому и перспективному рынку Ближнего Востока, что позволит значительно расширить географию экспорта и увеличить валютные поступления в страну.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems