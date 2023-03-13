Украина и Норвегия положат начало новому энергетическому партнерству, ориентированному на энергетический переход — Finance.ua

Украина и Норвегия положат начало новому энергетическому партнерству, ориентированному на энергетический переход Сегодня 10:34 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков провел онлайн-встречу с государственным секретарем министерства нефти и энергетики Норвегии Амундом Виком и государственным секретарем министерства внешних дел Эйвиндом Вадом Петерссоном.

Руководители ведомств обсудили ситуацию в энергетическом секторе Украины, тенденции развития энергетической отрасли Норвегии и усиления партнерства в энергетической сфере.

Норвегия имеет развитую децентрализованную энергетическую инфраструктуру и богатые залежи углеводородов, что позволяет стране быть самодостаточной в энергетической сфере и экспортировать электроэнергию и газ.

Более 90% производимой в стране электроэнергии Норвегии составляет гидроэнергия, что делает Норвегию одной из самых «зеленых» стран в мире в энергетическом измерении.

«Несмотря на войну в Украине, мы уже планируем восстановление энергосектора. Восстановленная украинская энергетическая система будет базироваться на атомной генерации и возобновляемых источниках энергии, и мы заинтересованы в норвежской экспертизе в реализации проектов по зеленой трансформации. Нам интересно положить начало диалогу в сфере развития малой гидрогенерации и использования ветровой энергии в том числе на побережье, что может стать важным источником энергии для Украины в будущем. Нам также интересен опыт Норвегии в замещении углеводородов при производстве электроэнергии и применении технологий улавливания углерода. Есть значительный потенциал в усилении сотрудничества в нефтегазовом секторе. Важно, чтобы наш диалог привел к новым проектам общего интереса. Мы будем рады видеть норвежский бизнес в Украине», — сообщил норвежской стороне замминистра Ярослав Демченков.

Стороны договорились формализовать направления сотрудничества в соответствующем меморандуме.

Справка Finance.ua:

Норвегия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа. Поэтому Ярослав Демченков отметил роль этой страны в помощи ЕС отказаться от российских энергоресурсов. Замминистра призвал норвежских коллег поддержать Украину в коммуникациях на высоком политическом уровне по применению санкций против росатома.

Норвегия уже передала Украине 14 грузов гуманитарной помощи, включая электрогенераторы, спецтехнику, изоляторы и электрические кабели. Страна также сделала значительные финансовые взносы в фонды международных финансовых организаций для поддержания устойчивости Украины и ее восстановления.

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