Украина и НАТО восстанавливают архитектуру безопасности Европы, — Ермак — Finance.ua
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Украина и НАТО восстанавливают архитектуру безопасности Европы, — Ермак

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Украина и НАТО восстанавливают архитектуру безопасности Европы, — Ермак
Украина и НАТО восстанавливают архитектуру безопасности Европы, — Ермак
Украина совместно с Североатлантическим альянсом восстанавливают архитектуру безопасности Европы, которую поставила под угрозу российская агрессия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Украина и НАТО восстанавливают архитектуру безопасности Европы. Российская агрессия против нашего государства стала вызовом для мирового порядка, но украинская армия и народ продемонстрировали чрезвычайную устойчивость. Интеграция Украины в НАТО является не только нашей национальной целью, но и важным элементом для обеспечения стабильности во всем регионе». «, — отметил Ермак.
По его словам, поддержка, которую Украина получает от международного сообщества, включая военную помощь, чрезвычайно важна для нашей борьбы.
«Совместными усилиями мы строим новую систему безопасности, которая обеспечит мир и стабильность для всех европейских стран. Украина готова выполнять свою роль в этом процессе и продолжать двигаться по пути реформ и модернизации», — подчеркнул он.
По материалам:
РБК-Україна
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