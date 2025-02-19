Украина и Молдова подписали документ о сотрудничестве в процессе вступления в ЕС — Finance.ua

Украина и Молдова подписали документ о сотрудничестве в процессе вступления в ЕС Сегодня 07:35 — Казна и Политика

Украина и Молдова подписали документ о сотрудничестве в процессе вступления в ЕС

Во вторник, 18 февраля, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере европейской интеграции и процессе вступления в ЕС.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Несмотря на времена глобальной турбулентности, европейская интеграция для наших стран остается неизменной целью, и мы готовы идти к ней рука об руку», — отметила Стефанишина.

Читайте также Когда Украина откроет переговоры по кластерам о вступлении в ЕС

Подписанный меморандум направлен на содействие развитию взаимного сотрудничества Украины и Молдовы, а также обмен знаниями в сфере европейской интеграции для успешной подготовки к вступлению и обретению полноправного членства в Европейском Союзе.

Документ определяет сотрудничество в сфере евроинтеграции и переговорного процесса по вступлению в ЕС по таким направлениям, в частности:

присоединение к ЕС, включая процесс расширения и переговоры о вступлении;

обмен знаниями, опытом и практикой ведения переговоров между переговорщиками и переговорной группой, другими экспертами, вовлеченными в переговоры о вступлении;

обмен информацией и ноу-хау для гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС, обеспечения его эффективной имплементации и приведения в соответствие с acquis ЕС;

обмен знаниями и опытом внедрения политики ЕС в переговорных Кластерах;

обмен знаниями и опытом в фундаментальных сферах верховенства права, в частности, судебной реформы и борьбы с коррупцией и организованной преступностью, фундаментальных прав, функционирования демократических институтов и реформы государственного управления, а также экономических критериев;

обмен информацией и ноу-хау по финансовой поддержке Европейского Союза;

обмен информацией о Коммуникационной стратегии для общества по интеграции в ЕС.

Для реализации сотрудничества в этих областях будет разработан и принят соответствующий План мероприятий.

Меморандум предусматривает сотрудничество по определенным направлениям, в частности, путем регулярных встреч главных переговорщиков и их переговорных групп, а также в рамках работы совместной рабочей группы, созданной для организации и реализации мероприятий, предусмотренных документом.

Кроме того, предполагается проведение совместных мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, а также обучающие визиты и командировки для обмена профессиональным опытом и знаниями по процессу европейской интеграции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.