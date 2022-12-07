Украина и Молдова планируют построить автомобильный мост через Днестр — Finance.ua

Украина и Молдова планируют построить автомобильный мост через Днестр
До середины 2023 года Украина и Молдова заключат соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьером Молдовы Наталией Гаврилице.
Украина и Молдова будут продолжать снимать административные и процедурные барьеры для более свободного движения людей и товаров между двумя странами.
Ожидается, что к середине 2023 г. будет заключено соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе.
«Активизируем формат диалога в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Для этого в 2023 году проведем встречу руководителей правительств трех государств. Создаем двустороннюю рабочую группу для координации интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Мы готовы предоставить молдавским партнерам всестороннюю экспертную поддержку, чтобы Молдова успешно выполнила рекомендации Еврокомиссии», — отметил Шмыгаль.
Украина и Молдова договорились сотрудничать в вопросах противовоздушной обороны, улучшить пограничный контроль и поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском районе Республики Молдова.
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