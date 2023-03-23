Украина и Молдова наконец-то договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения — Finance.ua

Украина и Молдова наконец-то договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения Сегодня 19:16

Украина и Молдова наконец-то договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения

Украина и Молдова согласовали последние детали для запуска железнодорожной ветки, построенной после начала полномасштабной войны.

Об этом стало известно из заявлений МВД Украины и Молдовы и таможенных служб обеих стран.

22 марта ведомства сообщили о подписании Протокола об организации совместного контроля в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Серпневое-1 — Басарабьяска».

Пограничники и таможенники Украины и Молдовы предварительно договорились уже в ближайшие дни начать совместный контроль в совместном пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Серпневое-1 — Басарабьяска» на территории Молдовы — из-за того, что с молдавской стороны имеется необходимая инфраструктура.

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Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что это активизирует торгово-экономическую деятельность между Украиной и Молдовой, а также углубит их сотрудничество по управлению границами.

«Мы видим в этом большие возможности для расширения как нашего экспортного потенциала и транзитных возможностей Молдовы, так и в дальнейшем, после нашей победы, это будет способствовать расширению экспорта молдавских предприятий на внешние рынки с использованием логистики портов Великой Одессы. Это также будет в будущем толчком для роста инвестиций с точки зрения бизнеса, развития транзитного потенциала и логистических маршрутов», — добавил и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев.

Новый переход позволяет в значительной степени компенсировать железнодорожное сообщение по мосту через Затоку, который неоднократно становился объектом ракетных атак рф.

По данным СМИ, использование перехода начнется с полуночи 25 марта.

Економічна Правда По материалам:

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