Украина и Молдова наконец-то договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Молдова наконец-то договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения

0
Украина и Молдова наконец-то договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения
Украина и Молдова наконец-то договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения
Украина и Молдова согласовали последние детали для запуска железнодорожной ветки, построенной после начала полномасштабной войны.
Об этом стало известно из заявлений МВД Украины и Молдовы и таможенных служб обеих стран.
22 марта ведомства сообщили о подписании Протокола об организации совместного контроля в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Серпневое-1 — Басарабьяска».
Пограничники и таможенники Украины и Молдовы предварительно договорились уже в ближайшие дни начать совместный контроль в совместном пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Серпневое-1 — Басарабьяска» на территории Молдовы — из-за того, что с молдавской стороны имеется необходимая инфраструктура.
Читайте также
Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что это активизирует торгово-экономическую деятельность между Украиной и Молдовой, а также углубит их сотрудничество по управлению границами.
«Мы видим в этом большие возможности для расширения как нашего экспортного потенциала и транзитных возможностей Молдовы, так и в дальнейшем, после нашей победы, это будет способствовать расширению экспорта молдавских предприятий на внешние рынки с использованием логистики портов Великой Одессы. Это также будет в будущем толчком для роста инвестиций с точки зрения бизнеса, развития транзитного потенциала и логистических маршрутов», — добавил и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев.
Новый переход позволяет в значительной степени компенсировать железнодорожное сообщение по мосту через Затоку, который неоднократно становился объектом ракетных атак рф.
По данным СМИ, использование перехода начнется с полуночи 25 марта.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.