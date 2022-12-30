Молдова будет покупать электроэнергию в Румынии — Finance.ua

Молдова будет покупать электроэнергию в Румынии
Молдавское госпредприятие Energocom заключило контракт с румынской госкомпанией Nuclearelectrica на закупку 10 МВт*ч в ночное время и 30 МВт*ч в дневное время на январь 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба Energocom.
Стоимость электроэнергии составит около 91 евро за 1 МВт*ч.
В компании объяснили, что 10 МВт*ч ночью и 30 МВт*ч днем — это почасовые объемы поставок.
По данным Energocom, закупаемая электроэнергия покроет 4% от потребностей Молдовы.
Основной объем выработки придется на Молдавскую ГРЭС, с которой 27 декабря заключен контракт на поставку электроэнергии по цене $73 за 1 МВт*ч.
Часть электроэнергии Молдова будет производить за счет местных ТЭЦ и возобновляемых источников энергии — ветровых и солнечных электростанций, а также закупать на бирже в Румынии.
Отметим, в Молдове возникли перебои с электроснабжением после атаки рф по энергетической инфраструктуре Украины.
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