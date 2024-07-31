Украина и Молдова готовят строительство моста через Днестр — Finance.ua

Украина и Молдова готовят строительство моста через Днестр Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Кабинет Министров принял решение о создании совместной украино-молдавской комиссии по строительству моста через Днестр в районе Ямполь-Косеуц.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства

«Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом», — сказал он.

Как отметил премьер, на границе с Молдовой при поддержке USAID и Евросоюза продолжается системное обновление пунктов пропуска.

По его словам, логистика на западном направлении — еще один приоритет правительства.

«На границе с Польшей в соответствии с заключенным договором безопасности расширим железнодорожное и автомобильное сообщение. В частности, будет открыт еще один железнодорожный пункт пропуска Нижанковичи — Мальховичи», — рассказал премьер.

Система «єЧерга» масштабирована и уже работает на 28-ми пунктах пропуска. Ею воспользовались почти 1,4 млн грузовиков и 100 тыс. автобусов. Это дополнительное удобство и быстрота в пересечении государственной границы, добавил Шмыгаль.

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