Украина и Корея реализуют проект по установке солнечных электростанций в Центрах предоставления административных услуг — Finance.ua

Украина и Корея реализуют проект по установке солнечных электростанций в Центрах предоставления административных услуг Сегодня 08:33 — Энергетика

Украина и Корея реализуют проект по установке солнечных электростанций в Центрах предоставления административных услуг

При координации Минэнерго и при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи в Украине стартует пилотный проект по установке солнечных электростанций на зданиях Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Общая стоимость проекта составляет 18 миллионов долларов, которые будут предоставлены корейской стороной.

Реализация инициативы запланирована на 2024−2026 годы в трех областях — Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской. Установка солнечных систем позволит обеспечить автономное электроснабжение сервисных центров, что в свою очередь позволит своевременно предоставлять услуги населению и снизить нагрузку на централизованные источники поставок.

«Децентрализация энергосистемы, частью которой является эта инициатива, — одна из ключевых составляющих энергетической стратегии. Успешная реализация проекта позволит масштабировать его на другие регионы, что станет дополнительным шагом на пути создания устойчивой и распределенной энергетической системы Украины. Благодарим корейскую сторону за вклад в децентрализацию и укрепление нашей энергосистемы», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Для обсуждения деталей реализации проекта проведен ряд рабочих встреч. В частности, с представителями администраций территориальных громад, где будут установлены солнечные панели.

«Программа включает проведение энергоаудита, обучение энергоменеджмента, модернизации электросетей в зданиях и установку солнечных панелей с накопителями энергии. Реализация проекта позволит снизить затраты на электроэнергию и обеспечит надежность энергоснабжения этих объектов инфраструктуры», — сказал заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время рабочей встречи.

Участники встречи также обсудили основные компоненты проекта, сроки подготовки ТЭО, предоставление необходимых технических данных.

Внедрять проект будут корейская компания Topinfra и общественная организация «Экоклуб», поддержку также предоставит Корейский институт развития технологий (KIAT).

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