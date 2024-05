Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов — Finance.ua

Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов Сегодня 11:33 — Энергетика

НАЭК «Энергоатом» и корейский Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (HDEC) договорились о сотрудничестве по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций в Украине.

Соответствующие договоренности в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине Хен Те Кима подписали исполняющий обязанности председателя правления АО НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и исполнительный вице-президент и операционный директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве.

Что предусматривается

Документ, в частности, подразумевает содействие корейских партнеров в развитии производственных мощностей для локализации производства оборудования в Украине.

Галущенко отметил, что достигнутые договоренности важны в процессе строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, в частности, по технологии АР1000.

«Важно, что вместе с корейской стороной мы подписываем этот меморандум во время войны и, не дожидаясь ее завершения, движемся вперед. Уверен, что совместно построим в Украине энергетику, которая будет отвечать лучшим мировым стандартам», — подчеркнул министр.

Отдельно Герман Галущенко поблагодарил Республику Корею за помощь, оказываемую украинскому энергосектору с начала полномасштабной войны с россией — 10 грузов гуманитарной помощи, среди которых 20 резервных электростанций и мини-экскаваторы.

В конце прошлого года украинской стороне было передано 60 дизель-генераторов, в этом году планируется еще 200. Корея также будет увеличивать поддержку украинской энергетики через международные организации. Хен Те Ким отметил, что подписание меморандума между «Энергоатомом» и Hyundai будет способствовать развитию украино-корейского сотрудничества в атомной отрасли, в частности, обмену опытом в сфере ядерных технологий.

«Южная Корея обладает развитой атомной энергетикой и экспертизой в атомной отрасли. НАЭК „Энергоатом“ и Украина в целом заинтересованы в развитии нашего сотрудничества с компанией Hyundai, которая является одним из мировых лидеров на этом рынке», — отметил Петр Котин.

