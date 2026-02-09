0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Греция запускают совместное производство самой защищенной бронемашины MRAP

12
Украина и Греция запускают совместное производство самой защищенной бронемашины MRAP
Украина и Греция запускают совместное производство самой защищенной бронемашины MRAP
Paramount Greece и украинская оборонная компания MAC HUB официально объявили о стратегическом партнерстве, направленном на совместную разработку и локальное производство современной бронетехники.
Об этом сообщили 4 февраля 2026 года в Афинах и Киеве.
Первым практическим результатом партнерства стал запуск нового бронированного автомобиля класса MRAP под названием MAC OWL (Sova). Машина производится в Украине и была полностью адаптирована инженерами MAC HUB к реальным условиям боевых действий, украинскому рельефу и актуальным угрозам. Проект реализовали благодаря портативной производственной модели Paramount, позволяющей быстро развертывать современное оборонное производство непосредственно в стране-заказчике.
MAC OWL (Sova) уже называют самым защищенным MRAP, который когда-либо производился в Украине. Бронеавтомобиль сертифицирован по стандарту STANAG 4569 Level 4a/4b и способен выдерживать подрыв заряда взрывчатки массой до 10 кг, как под колесом, так и под корпусом. Такой уровень противоминной защиты критически важен в условиях массового применения мин и самодельных взрывных устройств.
Конструкция машины была доработана на базе боевого опыта русско-украинской войны. Разработчики адаптировали компоновку, систему ситуационной осведомленности, защиты и интеграции оборудования, чтобы повысить живучесть экипажа и эффективность выполнения задач в сложных боевых условиях.
Для Paramount Greece это партнёрство означает официальный выход на европейский рынок оборонной продукции. Компания позиционирует себя как катализатор промышленного развития и технологического сотрудничества в регионе на фоне роста вызовов безопасности в Европе. Война в Украине заставила европейские страны пересмотреть подходы к обороноспособности, сделав акцент не только на закупках техники, но и локальном производстве, обслуживании и модернизации.
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems