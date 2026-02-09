Украина и Греция запускают совместное производство самой защищенной бронемашины MRAP
Paramount Greece и украинская оборонная компания MAC HUB официально объявили о стратегическом партнерстве, направленном на совместную разработку и локальное производство современной бронетехники.
Об этом сообщили 4 февраля 2026 года в Афинах и Киеве.
Первым практическим результатом партнерства стал запуск нового бронированного автомобиля класса MRAP под названием MAC OWL (Sova). Машина производится в Украине и была полностью адаптирована инженерами MAC HUB к реальным условиям боевых действий, украинскому рельефу и актуальным угрозам. Проект реализовали благодаря портативной производственной модели Paramount, позволяющей быстро развертывать современное оборонное производство непосредственно в стране-заказчике.
MAC OWL (Sova) уже называют самым защищенным MRAP, который когда-либо производился в Украине. Бронеавтомобиль сертифицирован по стандарту STANAG 4569 Level 4a/4b и способен выдерживать подрыв заряда взрывчатки массой до 10 кг, как под колесом, так и под корпусом. Такой уровень противоминной защиты критически важен в условиях массового применения мин и самодельных взрывных устройств.
Конструкция машины была доработана на базе боевого опыта русско-украинской войны. Разработчики адаптировали компоновку, систему ситуационной осведомленности, защиты и интеграции оборудования, чтобы повысить живучесть экипажа и эффективность выполнения задач в сложных боевых условиях.
Для Paramount Greece это партнёрство означает официальный выход на европейский рынок оборонной продукции. Компания позиционирует себя как катализатор промышленного развития и технологического сотрудничества в регионе на фоне роста вызовов безопасности в Европе. Война в Украине заставила европейские страны пересмотреть подходы к обороноспособности, сделав акцент не только на закупках техники, но и локальном производстве, обслуживании и модернизации.
