Украина и Дания введут fast-track механизм для инвестиций — Finance.ua

Украина и Дания введут fast-track механизм для инвестиций Сегодня 11:11

Украина и Дания введут fast-track механизм для инвестиций

Украина и Дания подписали меморандум о взаимопонимании по внедрению механизма fast-track для инвестиций, который упростит выход датского бизнеса на украинский рынок.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины по результатам проведения Датско-украинского бизнес-форума в Киеве.

«Украина нуждается в увеличении частных инвестиций ради быстрого восстановления нашей экономики. Сегодня мы подписали меморандум, предусматривающий запуск Fast-Track Mechanism между правительствами наших стран, который будет действовать как единая точка входа для преодоления барьеров, с которыми сталкиваются датские компании и инвесторы в Украине», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Меморандум предусматривает проведение регулярных встреч представителей власти обеих стран с датскими компаниями для обсуждения проблем ведения бизнеса в Украине и налаживания постоянной связи между правительствами для их решения.

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По словам министра предпринимательства Дании Мортена Бедскоу, датские компании готовы участвовать в восстановлении Украины и делиться своими знаниями во многих сферах — от зеленой энергетики до укрепления критической инфраструктуры.

Документ является продолжением меморандума, подписанного в апреле 2024 года, который предусматривал финансирование в размере около 40 млн евро для инвестиционного фонда Дании EIFO и дополнительные 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры.

Как сообщалось, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о выделении 130 млн евро на производство украинских дронов и ракет.

Укрінформ По материалам:

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