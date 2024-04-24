Украина и Бразилия планируют увеличить товарооборот между странами — Минэкономики — Finance.ua
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Украина и Бразилия планируют увеличить товарооборот между странами — Минэкономики

Казна и Политика
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Украина и Бразилия планируют интенсифицировать экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами.
Об этом шла речь во время видеовстречи между первым вице-премьер-министром Украины — министром экономики Юлией Свириденко и вице-президентом, министром развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Жеральдо Родригесом Алкимном Фильо, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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«Провели плодотворную встречу с бразильским коллегой Жеральдо Родригесом Алкимном Фильо… Устойчивый экономический рост даже на фоне войны против рф, а также статус Украины как страны-кандидата на членство в ЕС открывает перед иностранными инвесторами хорошие перспективы для выхода на европейские рынки. Договорились, что наши правительства интенсифицируют углубление взаимовыгодного экономического сотрудничества и будут работать над увеличением товарооборота между Украиной и Бразилией. У нас похожие взгляды на ассортимент продукции, торговлю которыми нужно увеличивать», — сказала Свириденко.
Стороны обсудили возможности проведения дальнейших личных двусторонних встреч и обозначили экономические темы для будущего обсуждения.
По материалам:
Finance.ua
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