Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет — Шмыгаль Сегодня 10:15

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет.

Об этом, как пишет Европейская правда, он сказал в интервью Politico.

«У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Так что мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, мы можем уже иметь этот предвступительный этап переговоров», — сказал Шмыгаль.

Как отмечается, это бросает вызов истеблишменту Евросоюза, который пытается сохранить членство Украины в ЕС как гораздо более отдаленную концепцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до вступления Украины могут пройти «десятилетия». Даже лидеры ЕС, поддержавшие предоставление Украине статуса кандидата на саммите в июне прошлого года, в частном порядке признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС достаточно отдаленная.

Пятничный саммит в Киеве будет посвящен достижению правильного баланса между ожиданиями Украины и тому, что может предложить Брюссель.

Хотя национальные лидеры ЕС не будут присутствовать на саммите, чиновники Европейского Совета были заняты связью со странами-членами ЕС по итоговому коммюнике.

Некоторые страны настаивают на том, что заявление не должно далеко отходить от формулировок, использованных на июньском заседании Европейского Совета, подчеркивая, что хоть будущее Украины и связано с Европейским Союзом, страны-аспиранты должны отвечать определенным критериям. «Ожидания в Киеве достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, выдвинутые Еврокомиссией. Это процесс, основанный на заслугах», — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Шмыгаль сказал Politico, что он надеется, что Украина сможет достичь «существенного скачка вперед» в пятницу, особенно в конкретных сферах — соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров; приостановка таможенных пошлин на украинский экспорт еще на один год; и «активный прогресс» в присоединении к схеме платежей SEPA (Единое платежное пространство евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

«Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений», — сказал он.

Горячей темой — и одним из центральных знаков вопроса о вступлении Украины в ЕС — будет борьба Украины с коррупцией.

«Нам нужна реформированная Украина. Мы не можем иметь такую же Украину, как до войны», — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС, принимавший активное участие в подготовке к саммиту.

Економічна Правда По материалам:

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