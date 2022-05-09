Украина хочет конфисковать у рф и ее олигархов 500 млрд долларов, — Шмыгаль

Сегодня 14:31 — Фондовый рынок

Украина планирует конфисковать около 500 млрд долларов активов россии и ее олигархов. Международные союзники готовы помочь нашей стране с этим.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Наши партнеры готовы нам помочь, чтобы мы действительно имели этот большой ресурс. На сегодняшний день арестовано около 300 млрд долларов активов российской федерации. Это их резервы, это средства их государства, которые арестованы в США, Канаде и в других странах. А если брать средства их олигархов, это в районе 500 млрд долларов. Мы с партнерами хотим все эти средства конфисковать и получить в пользу Украины», — заявил Шмыгаль.

Канада может стать первой страной, которая ввела национальное законодательство, предусматривающее конфискацию и передачу Украине замороженных активов российских олигархов.

«Сейчас мы ведем об этом переговоры с премьер-министром Канады, с министерством финансов и правительством», — добавил премьер.

Как отметил Шмыгаль, США также готовы предпринять соответствующий шаг. Конгресс уже рассмотрел соответствующий законопроект. Теперь с ним должен ознакомиться Сенат, после чего его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

«И большинство стран будут идти тоже по этому пути. Оккупант должен платить за свою агрессию и в будущем потенциальный агрессор должен понимать, что он будет платить той стране, которая страдает из-за него. Это новые правила международного поведения в этих условиях, которые создает россия как агрессор сегодня на территории Украины», — заявил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что все понимают, что эти арестованные активы необходимы Украине для восстановления именно сегодня, а не через годы.

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