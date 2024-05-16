Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки — Finance.ua
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Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки

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Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки
Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки
Президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом Малави Лазарусом Чакверой заявил, что Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности Малави и других стран Африки.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Как отмечается, лидеры Украины и Малави обсудили двусторонние отношения и поручили командам подготовить предложения по расширению сотрудничества.
«У нас есть перспективные направления: цифровизация и ІТ, образование, продовольствие», — отметил Зеленский.
В марте Владимир Зеленский замечал, что Украина вместе со Всемирной продовольственной программой ООН прорабатывает новые маршруты для программы «Зерно из Украины», в том числе в Малави.
В апреле 2024 года Судан получил очередную партию украинского зерна в рамках инициативы «Зерно из Украины».
По материалам:
uaprom
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