Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки — Finance.ua

Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки Сегодня 20:24

Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки

Президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом Малави Лазарусом Чакверой заявил, что Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности Малави и других стран Африки.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается, лидеры Украины и Малави обсудили двусторонние отношения и поручили командам подготовить предложения по расширению сотрудничества.

«У нас есть перспективные направления: цифровизация и ІТ, образование, продовольствие», — отметил Зеленский.

В марте Владимир Зеленский замечал, что Украина вместе со Всемирной продовольственной программой ООН прорабатывает новые маршруты для программы «Зерно из Украины», в том числе в Малави.

В апреле 2024 года Судан получил очередную партию украинского зерна в рамках инициативы «Зерно из Украины».

uaprom По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.