Украина готова быстро наладить транзит азербайджанского газа в Европу — Зеленский Сегодня 14:34 — Энергетика

Украина готова быстро восстановить транзит природного газа по своей территории для стран Восточной Европы, однако не российского, а азербайджанского.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе на этой неделе.

«Мы можем использовать нашу инфраструктуру, если действительно странам в Восточной Европе нужен газ, не российский газ… Мы можем сделать достаточно быстро, можем подписать контракты, можем все это быстро наладить», — сказал президент Украины на брифинге в Киеве в пятницу.

Зеленский по итогам встречи с Алиевым уточнил, что в Азербайджане добыча газа составляет около 40 млрд куб. м, что дает возможность экспорта около 25 млрд куб.м.

Президент Украины еще раз подчеркнул, что решение о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года правомерно как морально, так и юридически.

«Помогать Словакии и другим странам — с удовольствием, если речь не идет о российском газе… Когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других частях Европы», — отметил Зеленский.

Что касается энергокризиса в Приднестровье после прекращения поставок российского газа, президент заявил о готовности поставить на расположенный там Молдавский ГРЭС уголь из Украины по льготной цене или даже бесплатно в обмен на наращивание мощностей и поставку избыточной электроэнергии в Украину, а также направить туда специалистов из Украины для реализации такой схемы.

«У нас есть уголь, который мы можем поставлять в Молдову, можем дать в Тирасполь, если они действительно хотят, чтобы люди получили электричество… Им (Приднестровью. — Ред.) нужно 200−220 МВт для тех, кто находится там. А сама станция, если наши люди туда зайдут, может выдавать где-то 2 ГВт. То есть где-то в десять раз больше, чем это нужно им», — объяснил Зеленский.

По его мнению, это выгодная, справедливая и абсолютно прозрачная схема, если власти Приднестровья действительно думают о людях.

Президент Украины предположил, что в противоположность такому предложению и такой схеме у россиян в ближайшее время может «вдруг найтись» газ для Тирасполя.

Зеленский также исключил аргумент, что украинский уголь технически не подходит для Молдовской ГРЭС. По его словам, на станции уже используется украинский уголь, украденный россией после оккупации Донецкой и Луганской областей.

«Они взяли и просто украли наш уголь, и часть этого угля была отправлена, кстати, в Тирасполь. То есть это все равно наш уголь, который там находится… Вопрос в том, что если они не знают, как использовать другую марку угля, того угля, который есть у нас, мы готовы, мы об этом уже имели консультации с молдовской стороной, их люди знают об этом», — сказал Президент Украины.

Он уточнил, что украинские специалисты могли бы очень быстро организовать использование станцией другой марки угля.

Как сообщалось, Азербайджан в 2024 году увеличил экспорт газа на 5,8% - до 25,2 млрд куб. м, в том числе в Европу было поставлено 12,9 млрд куб. м.

Документы о транзите российского газа через Украину были подписаны 30 декабря 2019 года. Контракт по принципу «качай или плати» предусматривал транзит в 2020 году 65 млрд куб. м газа, в 2021—2024 гг. — по 40 млрд куб. м газа в год, однако в 2024 году транзит производился из расчета около 14 млрд куб. м.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.