Украина — гарант безопасности Европы: Румыния призвала увеличить помощь Киеву Сегодня 14:14

В условиях вооруженной агрессии рф Украина стала гарантом безопасности для всей Европы, поэтому европейское сообщество должно усилить поддержку Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, выступая на Черноморской конференции по безопасности.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в россии Бухарест стал надежным партнером для Киева и помогает преодолевать последствия войны.

«Но мы должны делать больше. Потому что уже ясно, что Украина является гарантом будущей безопасности европейского сообщества», — заявил Ауреску.

В частности, румынский министр призвал международное сообщество сформировать единую позицию в вопросе помощи Украине. Также Румыния считает важным усилить безопасность Черного моря и Черноморского региона.

«Черное море — это зеркало, показывающее, как будет выглядеть будущее Европы и мира», — сказал Ауреску.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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