Украина этой зимой сможет быстро восстанавливать энергообъекты в случае повреждений от атак рф — Галущенко — Finance.ua
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Украина этой зимой сможет быстро восстанавливать энергообъекты в случае повреждений от атак рф — Галущенко

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Украина этой зимой сможет быстро восстанавливать энергообъекты в случае повреждений от атак рф — Галущенко
Украина этой зимой сможет быстро восстанавливать энергообъекты в случае повреждений от атак рф — Галущенко
Украина нынешней зимой подготовлена ​​к максимально быстрому устранению последствий российских атак по энергетической инфраструктуре. В то же время, к началу зимнего сезона завершится масштабная ремонтная кампания на энергообъектах страны.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Завершается ремонтная кампания в энергетике, которая была самой масштабной за период независимости государства. К началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова к прохождению зимы — как с точки зрения генерации, так и с точки зрения передачи электроэнергии», — сказал министр.
Кроме того, он спрогнозировал, что россия будет продолжать террор украинской энергосистемы, но сейчас трудно оценить масштаб возможных атак. Однако он подчеркнул, что «энергетики подготовлены и будут принимать решения для максимально быстрого устранения последствий ударов».

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Напомним, на днях россия впервые за 6 месяцев повредила энергообъекты в западных и центральных регионах во время ночной атаки. Из-за последствий частично света не было в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, российские оккупанты в последние недели снова начали террор против украинских объектов энергетической инфраструктуры. Но на этот раз Украина лучше подготовилась к угрозам.
Он предполагает, что эти атаки будут продолжаться, но в то же время работает и продолжает усиливаться построенная защита: и активная в виде противовоздушной обороны, и пассивная в виде специальных конструкций.
По материалам:
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