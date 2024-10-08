Украина экспортировала уже на треть больше товаров, чем в прошлом году — Finance.ua

Украина экспортировала уже на треть больше товаров, чем в прошлом году Сегодня 15:29 — Казна и Политика

В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 млн тонн, что на 36% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил премьер-министру Украины Денис Шмыгаль.

«То есть за 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год», — отметил он.

В денежном выражении экспорт составил 28,9 млрд долларов.

«Это стало возможным благодаря функционированию черноморского морского коридора, государственной поддержке украинских экспортеров, благодаря добросовестной работе предпринимателей в экспортоориентированных отраслях экономики», — добавил он.

Традиционно, лидером экспорта является аграрный сектор. Уже намолочено почти 57 млн тонн нового урожая зерновых, масличных культур и сахарной свеклы.

Економічна Правда По материалам:

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