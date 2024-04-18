Украина экспортировала по украинскому морскому коридору 40 млн т грузов — Finance.ua

Украина экспортировала по украинскому морскому коридору 40 млн т грузов Сегодня 14:33

Украина экспортировала по украинскому морскому коридору 40 млн т грузов

Созданный Военно-морскими силами морской коридор с августа 2023 обеспечил экспорт почти 40 млн т грузов, в том числе 26 млн т зерна.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) Александр Кубраков на Форуме партнерства США-Украина 2024 в среду.

По его словам, в январе-марте 2024 года порты Дунайского кластера обработали более 5,6 млн тонн грузов, в том числе 4 млн тонн на экспорт. Это на 16% меньше грузов, чем в январе-марте 2023 года.

«Несмотря на все вызовы, мы чувствуем поддержку Правительства США и американского частного сектора», — заявил Кубраков, напомнив, что Экспортно-импортный банк США предварительно одобрил выделение кредита $156,6 млн на закупку 40 дизель-локомотивов для «Укрзализныци».

Вице-премьер подчеркнул, что это именно тот тип партнерства, к которому мы стремимся с вами, американским бизнесом.

«Мы хотим работать бок о бок, чтобы обеспечить экономическую устойчивость Украины. Работаем над тем, чтобы украинский экспорт попадал на глобальные рынки, а Украина не просто сохраняла, но и создавала новые рабочие места. Все это является ключевыми компонентами нашей экономической устойчивости в условиях нарастающей российской военной агрессии», — сказал Кубраков.

Ранее сообщалось, что в начале апреля экспорт по украинскому морскому коридору достиг 36 млн тонн.

Также сообщалось, что в январе-марте порты Дунайского кластера обработали около 6,7 млн ​​т грузов (1,7 млн ​​т в январе, 2,2 млн т в феврале и 2,8 млн т в марте).

minprom По материалам:

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