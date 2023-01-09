Украина экспортировала 17 млн тонн агропродукции в рамках «зерновой инициативы» — Finance.ua

Украина экспортировала 17 млн тонн агропродукции в рамках «зерновой инициативы» Сегодня 18:30 — Аграрный рынок

Украина экспортировала в рамках «зерновой инициативы» более 17 млн тонн продовольствия из портов Большой Одессы для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщается на Facebook -странице Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечает Мининфраструктуры, только за три последних дня из портов Большой Одессы вышел караван из пяти судов с 158,5 тысяч тонн украинской агропродукции. Среди них балкер True Harmony с 26 тысячами тонн зерна для Египта и балкер Leo 1 с 49,5 тысяч тонн пшеницы для Шри-Ланки.

«В то же время в Босфоре в очереди на инспекцию ожидают 98 судов. Из них 21 с продовольствием на борту, а 77 — идущие под загрузку. Большинство из этих судов стоят в Босфоре еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами», — отмечается. в сообщении.

Министерство объясняет, что искусственные задержки приводят к уменьшению объемов экспорта украинского продовольствия странам, которые в нем нуждаются, а также к миллионным убыткам грузовладельцев.

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