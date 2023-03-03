Украина договорилась об упрощении процедуры транзита зерна через Польшу — Finance.ua

Украина договорилась об упрощении процедуры транзита зерна через Польшу Сегодня 21:32 — Казна и Политика

Профильные министерства Украины и Польши достигли договоренностей об упрощении прохождения процедур при экспорте украинских зерновых и масличных культур транзитом через Польшу в другие страны.

Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства и развития села Польши Генрик Ковальчик достигли следующих договоренностей:

С 8 марта 2023 г. официальные пломбы (таможенные пломбы) будут в обязательном порядке накладываться на автомобили на таможенных пунктах на польско-украинских пограничных переходах; Пломбы будут накладываться на каждый вагон, если речь идет о железнодорожных перевозках; Официальные пломбы будут сниматься сотрудниками Национальной фискальной администрации в трех польских морских портах (Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце); Если речь идет о транзите в другие страны ЕС, то официальные пломбы будут сниматься в уполномоченных пунктах хранения, расположенных в этих странах; При транзите в порты при использовании официальных пломб польская ветеринарная инспекция не будет проводить никаких проверок; Если будут выявлены расхождения между заявленным и фактическим местом погрузки товара, украинская сторона отстранит экспедиторов, допустивших такие расхождения, от дальнейших транспортных операций.

Относительно пломб, запись о прибытии груза в заявленное место с целью снятия пломб будет доступна через систему NCTS.

«Планируем внедрить эти процедуры в ближайшие дни. И на следующей неделе транспорт поедет уже по новым правилам. Это уменьшит очереди на границах и сделает более комфортной торговлю между нашими странами», — добавил Сольский.

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