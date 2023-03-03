Украина договорилась об упрощении процедуры транзита зерна через Польшу — Finance.ua
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Украина договорилась об упрощении процедуры транзита зерна через Польшу

Казна и Политика
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Профильные министерства Украины и Польши достигли договоренностей об упрощении прохождения процедур при экспорте украинских зерновых и масличных культур транзитом через Польшу в другие страны.
Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства и развития села Польши Генрик Ковальчик достигли следующих договоренностей:
  1. С 8 марта 2023 г. официальные пломбы (таможенные пломбы) будут в обязательном порядке накладываться на автомобили на таможенных пунктах на польско-украинских пограничных переходах;
  2. Пломбы будут накладываться на каждый вагон, если речь идет о железнодорожных перевозках;
  3. Официальные пломбы будут сниматься сотрудниками Национальной фискальной администрации в трех польских морских портах (Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце);
  4. Если речь идет о транзите в другие страны ЕС, то официальные пломбы будут сниматься в уполномоченных пунктах хранения, расположенных в этих странах;
  5. При транзите в порты при использовании официальных пломб польская ветеринарная инспекция не будет проводить никаких проверок;
  6. Если будут выявлены расхождения между заявленным и фактическим местом погрузки товара, украинская сторона отстранит экспедиторов, допустивших такие расхождения, от дальнейших транспортных операций.
Относительно пломб, запись о прибытии груза в заявленное место с целью снятия пломб будет доступна через систему NCTS.
«Планируем внедрить эти процедуры в ближайшие дни. И на следующей неделе транспорт поедет уже по новым правилам. Это уменьшит очереди на границах и сделает более комфортной торговлю между нашими странами», — добавил Сольский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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