Украина договорилась о новой мониторинговой программе МВФ: что известно — Finance.ua

Украина договорилась о новой мониторинговой программе МВФ: что известно Сегодня 12:00

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов договорились о запуске новой Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров.

Об этом сообщает МВФ

Сообщается, что эти договоренности подлежат одобрению руководством МВФ. В ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.

Цель новой мониторинговой программы — обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе с финансированием.

Украинская сторона подавала запрос на четырехмесячную Мониторинговую программу с привлечением Совета директоров.

Напомним, ранее заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук в интервью заявил, что в НБУ рассчитывают на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году.

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